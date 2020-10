Koronawirus w Polsce: Wojsko Polskie organizuje tymczasowy szpital polowy w Warszawskim Centrum EXPO XXI na 600 łóżek

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podjął decyzję o tym, że Wojsko Polskie zorganizuje tymczasowy szpital wojskowy do walki z epidemią COVID-19 w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Szpital zacznie funkcjonować 16 listopada. Będzie placówką modułową działającą w trybie care step-down, czyli przyjmującą pacjentów do kontynuacji leczenia szpitalnego. Zarówno wymagających intensywnej terapii, jak i tych do leczenia zachowawczego. W pierwszym etapie funkcjonowania szpitala będzie 300 łóżek, w drugim kolejne 300.

Maksymalnie obiekt pozwala na zorganizowanie nawet tysiąca łóżek. Szpital będzie zbudowany w sposób modułowy. To innowacyjna konstrukcja, umożliwiająca maksymalnie wydajne wykorzystanie kadry medycznej. Jeden moduł może pomieścić od 12 stanowisk intensywnej terapii, do nawet 30 do leczenia zachowawczego.

MON zapewnia, że szpital zapewni wysoką jakość procesu leczenia chorych na COVID-19 oraz zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Leczenie w nim będzie równoznaczne z leczeniem w szpitalu stałym.