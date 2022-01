Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia ujawnił najnowsze dane o zakażeniach

– Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Na dzień dzisiejszy mamy 11670 nowych zakażeń koronawirusem – powiedział Waldemar Kraska. Wiceminister poinformował ponadto, że ostatniej doby zmarły 433 osoby z COVID-19. Wykonano ponad 104 tys. testów na obecność koronawirusa.

Z informacji przekazanych we wtorek przez wiceszefa resortu zdrowia wynika ponadto, że do tej pory potwierdzono w Polsce 65 przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa, omikronem.

Pełny raport o zakażeniach zostanie opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia tradycyjnie o godz. 10.30.

Polsatnews.pl