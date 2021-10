Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia podał nowe dane o zakażeniach i zgonach

- Te liczby powinny dać do myślenia - stwierdził wiceminister na antenie Polsat News. Kraska zaapelował do osób, które jeszcze nie podjęły decyzji o zaszczepieniu się, by nie zwlekały.

W czwartkowym raporcie ministerstwo zdrowia podało informację o 3000 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń. Najwięcej z województw: lubelskiego (671), mazowieckiego (539) i podlaskiego (313). Najmniej wykrytych zakażeń odnotowano w czwartek w województwach: świętokrzyskim (39), lubuskim (33) oraz opolskim (32). Z powodu COVID-19 zmarło 60 osób. Według czwartkowych danych ministerstwa pacjenci chorzy na COVID-19 zajmowali w szpitalach niemal 2,8 tys. łóżek, a 248 pacjentów korzystało z pomocy respiratorów. Na kwarantannie przebywało ponad 111 tys. osób.

Cały czas trwa akcja powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory pierwszą dawką zaszczepiono niemal 20 milionów Polaków. W pełni zaszczepionych jest już 19,6 mln osób.