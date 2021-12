Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia podał liczbę nowych zakażeń i zgonów

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas porannej rozmowy w Polskim Radiu poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 27 356 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 zmarły 502 osoby. Minister zaznaczył, że porównując tydzień do tygodnia mamy spadek o 3 proc. Kraska poinformował, że w szpitalach cały czas przybywa pacjentów chorych na Covid-19 – obecnie jest ich 21,5 tysiąca.

Minister apelował do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły, aby to zrobiły. – Na 100 osób trafiających do szpitala, 95 to osoby niezaszczepione - mówił. Zdaniem Kraski powinniśmy też szybciej zgłaszać się do lekarza z niepokojącymi objawami. W przypadku wystąpienia podstawowych objawów Covid-19, takich jak gorączka, kaszel, uczucie duszności – powinniśmy wykonać test. – Mamy ponad 300 laboratoriów, których dobowa wydolność wynosi 200 tys. testów na obecność koronawirusa - mówił Kraska. – Jeśli saturacja spada poniżej 94 proc., należy zgłosić się do lekarza – apelował minister. Kraska przyznał, że liczba faktycznych zakażeń jest o około 2-3 razy wyższa niż oficjalne dane podawane przez resort zdrowia.