Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia o wzroście liczby zakażeń: To pokłosie fali, która przetacza się przez Europę Zachodnią OPRAC.: Adam Kielar

Jeśli porównamy tydzień do tygodnia, to faktycznie większa liczba zakażeń jest widoczna – powiedział polskatimes.pl wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, komentując ostatnie dane dotyczące liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jego zdaniem „jest to pokłosie tej fali, która przetacza się przez Europę Zachodnią”. – Tak jak zwykle, ta fala pojawia się w Polsce z opóźnieniem – powiedział. – Być może będzie wzrost liczby zakażeń i hospitalizacji we wrześniu i na początku października – przyznał wiceminister. Jak zadeklarował, rząd ma plan, jak chronić zdrowie Polaków.