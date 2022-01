Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał najnowsze dane. Znów blisko rekordu

W piątek rano wiceminister zdrowia na antenie radiowej Jedynki poinformował o nowych zakażeniach. Z informacji wynika, że mamy 57 262 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 271 osób. - Piąta fala nabiera niestety ciągle impetu - przekazał wiceminister zdrowia.

- Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu mamy duży wzrost zakażeń o 56 proc - dodał Kraska.

Wiceminister podkreślił, że coraz szybciej rozprzestrzenia się w Polsce nowy wariant Omikron. - Na tę chwilę mamy 3935 przypadków. Dane z tygodnia wskazują, że nowa odmiana występuje w ponad 60 proc. wszystkich badanych próbek. Widzimy, że wariant Delta zaczyna być wypierany - stwierdził polityk.

Ostatniej doby - według danych MZ - wykonano 178 tysięcy testów na koronawirusa.

Zakażenia z ostatnich dni: