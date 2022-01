Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał najnowsze dane. Wzrost zakażeń o ponad 34 proc.

W poniedziałek rano wiceminister zdrowia na antenie Polsat News poinformowało o nowych zakażeniach. Z informacji wynika, że mamy 10 445 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarły 4 osoby osób.

- Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 34 proc - mówił Kraska. - Piąta fala puka do granic - dodał.