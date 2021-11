Koronawirus w Polsce. W piątek poniżej 13 tysięcy nowych przypadków COVID-19. "Ten wynik nie odzwierciedla prawdziwej skali zakażeń"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w piątek możemy spodziewać się poniżej 13 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Przypomniał jednocześnie, że są to dane z 11 listopada, czyli dnia wolnego. - Jest to liczba mniejsza, ale wczoraj mieliśmy dzień wolny, mieliśmy święto narodowe, więc wykonywanych było mniej testów - mówił.

- Ten wynik nie odzwierciedla prawdziwej skali zakażeń w Polsce. To, co oddaje rzeczywistość to wzrosty mniej więcej na poziomie 50 procent, tydzień do tygodnia – przestrzegł.