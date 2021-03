Koronawirus w Polsce. Testy na obecność przeciwciał COVID-19 dostępne w polskich sklepach. Jak działają? Jak je wykonać?

W komunikacie przekazanym przez sieć sklepów wyjaśniono, że oferowany test to test serologiczny. - Oznacza to, że pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19 – napisano.

- Każdy test, żeby miał znaczenie diagnostyczne, wymaga sprawdzenia i autoryzacji. Jeżeli jednak ktoś jest bardzo ciekawy jaki dostanie wynik w tym teście, to może go zrobić – podkreślił profesor Włodzimierz Gut odnosząc się do wyniku, jaki może pokazać test.

Co więcej polityk zwrócił uwagę na konsekwencje wprowadzenia takich testów do sklepów. - Myślę, że sieci handlowe też powinny się zastanowić nad konsekwencjami swoich decyzji, które mogą doprowadzić do tego, że ludzie chorzy będą gremialnie udawać się do dyskontu po testy. Ta decyzja jest chyba do ponownego przemyślenia, o co apeluję – dodał.

Także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenił, że „wprowadza on trochę zamieszania”.