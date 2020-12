Koronawirus w Polsce: Szczepionki tych firm kupiła Polska. Ile sztuk szczepionek? Ile to nas kosztowało? Kiedy start szczepień?

Komisja Europejska ma nadzieję, że szczepionka szybko wejdzie do gry. EMA czyli Europejska Agencja Leków zajmie się dopuszczeniem pierwszej szczepionki 21 grudnia 2020 r. Jest nadzieja, że kraje UE dołączą do obywateli Wielkiej Brytanii i USA, którzy są już szczepieni przeciw COVID-19.

Jak zapewnia rząd Mateusza Morawieckiego zakupy będą finansowane z budżetu państwa. Szacowany koszt szczepionek to ok. 2,4 mld zł uwzględniający fakt, że Komisja Europejska negocjowała obniżki cen. Niedawno sam premier informował, że koszt akcji .

Planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie.

Z informacji podanych przez rząd, szacunkowo uznaje się, że do zaszczepienie jest ok. 31 milionów Polaków i to dwukrotnie w odstępie ok. 21 dni jedna dawka po drugiej.

Start szczepień w Polsce jest uzależniony, po pierwsze od zgody unijnych regulatorów (EMA oraz KE) a także od logistyki dostaw i przygotowania systemu szczepień w naszym kraju. Jest szansa, że masowe szczepienia rozpoczną się niezwłocznie. Akcja narodowego szczepienia potrwa wiele miesięcy.

Polska kontraktuje zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia, zawartego pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi o ustanowieniu wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem. Wielkość zamówień jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Harmonogram dostaw jest taki sam dla wszystkich krajów (adekwatny do wielkości).