Koronawirus w Polsce: Rząd ogłosił Solidarnościowy korpus wsparcia seniorów. Ruszyła infolinia 22 505 11 11. Kto może skorzystać z pomocy?

W akcję pomocy włączą się harcerze, wolontariusze, wojska obrony terytorialnej i organizacje społeczne. Marlena Maląg zaapelowała do seniorów: zostańcie w domach.

Infolinia 22 505 11 11: Potrzebujący pomocy seniorzy dzwonią pod numer infolinii i zgłaszają zapotrzebowanie na produkty. Operatorzy infolinii przekazują dane do poszczególnych służb a one uruchamiają wolontariuszy, WOT, harcerzy itp., którzy dostarczą produkty do domów seniorów.