Koronawirus w Polsce. Rejestracja dla nauczycieli na szczepienia przeciwko COVID-19 została przedłużona

„Uwaga! Rejestracja na szczepienia przedłużona do piątku, 19 lutego, do końca dnia! Zachęcamy nauczycieli ze szkół i placówek, nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach do zgłaszania się do szczepień!” – przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki.