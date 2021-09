Koronawirus w Polsce. Prof. Horban: Jesienią może być nawet do 10-15 tysięcy zakażeń dziennie. To ostatni dzwonek na szczepienie

Prof. Horban dodał jednak, że będzie to o połowę liczby zakażeń i hospitalizacji, którą obserwowaliśmy podczas fal wiosennych. - Na szczęście może być mniej hospitalizacji, bo wirus jest, jak się wydaje, mniej więcej o połowę łagodniejszy, choć bardziej zakaźny. Do tego dochodzi efekt szczepień – tłumaczył w radiu. - Podstawowa baza szpitalnych łóżek covidowych przed jesienną falą pandemii to sześć tysięcy miejsc w szpitalach. Mamy nadzieję, że to wystarczy. Są na to realne szanse. To zależy od nas, od tego, jak się zachowujemy. Problem może być w województwach, które są gorzej wyszczepione – dodał.

Wskazał, że dominujący obecnie wariant Delta, jest bardziej zakaźny, przez to do zakażeń może dochodzić często, choć mają one „łagodniejszy przebieg u części osób”. - Problem dotyczy osób niezaszczepionych. Młode osoby transmitują wirusa na inne grupy wiekowe – mówił.