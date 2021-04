Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki apeluje: zostańmy w te święta w domu z najbliższą rodziną, z którą mieszkamy

Swoje wystąpieniu opublikowane na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki rozpoczął od przypomnienia, ze to już drugie święta wielkanocne, które spędzimy podczas pandemii koronawirusa. Następnie zaapelował do Polaków o spędzenie świąt w domu z osobami, z którymi mieszkamy.

- Jesteśmy dziś w najtrudniejszym momencie walki z koronawirusem. Dlatego chciałbym się do państwa zwrócić z apelem: Pozostańmy w te święta w domu, w gronie najbliższej rodziny, wśród tych, z którymi mieszkamy na co dzień. Wiem jakie to trudne.

Wiem, że wszyscy jesteśmy tą sytuacja już bardzo zmęczeni, ale zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych rodzin, dla siebie - mówił Mateusz Morawiecki.

- Przekonaliśmy się, ze koronawirus może dotknąć każdego, bez względu na wiek i stan zdrowia - kontynuował premier. Przypomniał, że w Polsce z powodu koronawirusa zmarło już ponad 50 tys. osób, a na świecie blisko 3 mln osób.