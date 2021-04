Koronawirus w Polsce: Prawie 7 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 429 osób. Konieczna będzie trzecia szczepionka?

Z powodu COVID-19 zmarło 129 osób , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób . Liczba zakażonych koronawirusem: 2 792 142 . Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 67 502 osób . W ciągu doby wykonano ponad 61 tysięcy testów.

Jednak konieczne będzie przyjęcie trzeciej dawki szczepionki

Ugur Sahin, założyciel i zarazem szef BioNTech, która to firma jest partnerem amerykańskiego giganta farmaceutycznego Pfizer mówi, że skuteczność jego preparatu spada po jakimś czasie do 91 procent. Oznacza to, że konieczny będzie trzeci zastrzyk.