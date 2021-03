Koronawirus w Polsce: Prawie 33 tysiące nowych zakażeń. Zmarły 653 osoby

– Obiecaliśmy, ze wykonamy 6 milionów szczepień do końca pierwszego kwartału i właśnie dzisiaj się to udało. Do końca drugiego kwartału będzie to 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia zaszczepimy wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce – mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.