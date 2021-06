Koronawirus w Polsce: Prawie 200 nowych przypadków. Zmarło 29 osób

W aplikacji mObywatel dostępny już jest Unijny Certyfikat COVID (UCC), dzięki któremu można swobodnie podróżowanie po Unii Europejskiej. Do tej pory UCC można było pobrać jedynie z Internetowego Konta Pacjenta. - UCC zastąpi dostępne do tej pory w mObywatelu krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu - mówi minister Janusz Cieszyński.

Cieszyński dodaje, że Unijny Certyfikat COVID działa także w trybie offline. - A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci- tłumaczy.