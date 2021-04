koronawirus w Polsce: Prawie 18 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 595 osób. Potrzebna będzie trzecia szczepionka? [Raport]

Musimy zobaczyć, jaka będzie sekwencja i jak często będziemy to robić, to się okaże. Prawdopodobny scenariusz jest taki, że prawdopodobnie będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki, gdzieś pomiędzy 6 a 12 miesiącem od zaszczepienia, a potem będzie co roku ponowne szczepienie. Wszystko to musi zostać jednak jeszcze potwierdzone. W tym wypadku nowe warianty koronawirusa odegrają kluczową rolę. Niezwykle ważne jest ograniczenie puli osób, które mogą być podatne na wirusa - wyjaśniał Bourla.