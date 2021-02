Koronawirus w Polsce: Ponowny wzrost zakażeń. Najwięcej z województwa mazowieckeigo. Ostatniej doby zmarło 227 osób

Do tej pory zgłosiło się 100 tys. nauczycieli chętnych do przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Rejestracja na sczepienia ruszyła w poniedziałek.

„Przez weekend pracowaliśmy nad formularzem zgłoszeniowym, testowaliśmy go w wybranych szkołach i już w niedzielę w nocy mogliśmy przesłać go do szkół razem z instrukcją procesu rejestracji. Zależało nam na tym, aby już od poniedziałku, od godzin porannych dyrektorzy mogli rejestrować listy zgłoszeniowe do szczepień” – czytamy w komunikacie MEiN.