Koronawirus w Polsce: Poniżej 100 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba

NOWE Jerzy Buzek: "Zabieramy się do dzieła". W Toruniu ruszyło Welconomy 2021

- Chodzi o to, by napędzić rodzimą gospodarkę, polskie firmy - apeluje prof. Jerzy Buzek. To jeden z uczestników Welconomy Forum in Toruń 2021. Dwudniowe wydarzenie w formie hybrydowe, wystartowało.