Koronawirus w Polsce: Ponad 9 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 601 osób. Minister Dworczyk zaprezentował nowy harmonogram szczepień

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 9 246 nowych zakażeniach. To o 2 163 przypadki więcej niż w poniedziałek. Najwięcej nowych zakażeń pochodzi z województwa śląskiego (1307) , mazowieckiego (1248) , wielkopolskiego (885) .

Kiedy może zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek na dworze?

- Trzeba pamiętać, że nie możemy po trzeciej fali zafundować sobie czwartej fali zachorowań. To nie jest ten czas, by podejmować decyzję luzujące- mówił we wtorek rano w Radiu ZET szef resortu zdrowia pytany o to, kiedy możemy się spodziewać odmrożenia gospodarki. - To, że spadają wskaźniki dot. liczby nowych zakażeń czy hospitalizacji, to jeszcze nie jest przesłanka, żeby z huraoptymizmem rzucić się w luzowanie obostrzeń- mówił.