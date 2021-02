Koronawirus w Polsce: Ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń. "Trzecia fala pandemii jest już w Polsce"

Minister zdrowia: Trzecia fala pandemii już jest w Polsce. Mamy pierwszy zidentyfikowany przypadek mutacji południowoafrykańskiej

- W Polsce do tej pory wykonano ponad 2,5 miliona szczepień - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - Rząd jest blisko dojścia do pułapu założonego przed rozpoczęciem programu, czyli 3 mln zaszczepionych w I kwartale 2021 roku - stwierdził. Z kolei minister zdrowia tłumaczył, że trzecia fala pandemii już jest w Polsce. - To nie jest pytanie z kategorii, czy ona się pojawi, ale jakie osiągnie rozmiary w przyszłości - powiedział. Niedzielski poinformował także o pierwszym zidentyfikowanym przypadku mutacji południowoafrykańskiej.