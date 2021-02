Koronawirus w Polsce: Ponad 6,3 tys. zachorowań. Zmarło 247 osób

NOWE WAŻNE! Bonem turystycznym 500 plus zapłacisz nawet bez wyjazdu. Już obowiązuje zmiana prawa: imprezy nawet bez noclegu [23.02.2021]

Otwarte stoki, hotele a na dodatek zmiana prawa, która pozwala wykorzystać bon turystyczny 500 plus na wypoczynek dzieci i młodzieży także bez noclegu. To wszystko sprawia, że walentynkowy weekend można spędzić na zimowym relaksie a przy okazji wykorzystać bon turystyczny 500 plus w dogodny sposób!