Koronawirus w Polsce: Ponad 5,5 tys. zakażeń i 326 zgonów

Góralskie Veto: "18 stycznia otwieramy biznesy. Propozycja rządu to ochłapy". Gowin: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię odmrozimy na końcu

Rząd zapowiedział wsparcie gmin położonych na terenach górskich kwotą miliarda złotych. Zdaniem przedsiębiorców z Góralskiego Veta, ta propozycja to "ochłapy". Zapowiadają oni wznowienie biznesów od 18 stycznia, mimo obostrzeń, które zostały przedłużone do końca miesiąca. - Ostatnimi branżami na liście do odmrażania są turystyka, hotelarstwo i gastronomia - stwierdził tymczasem wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z Business Insider.