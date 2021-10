Koronawirus w Polsce. Ponad 5,5 tys. nowych zakażeń. Skąd najwięcej? Ostatniej doby zmarło 75 osób. Przybywa osób w szpitalach

Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby . Liczba zakażonych koronawirusem 2 950 616 / 76 254 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Do tej pory wykonano 38 373 412 szczepień , w pełni zaszczepione są 19 756 793 osoby .

Co więcej, polecono, by takim osobom przedłużać ważność certyfikatu zaszczepienia do roku po przyjęciu dawki przypominającej.