Koronawirus w Polsce: Ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarły 144 osoby. "Mamy plan na wypadek czwartej fali epidemii"

"Mamy plan na wypadek czwartej fali epidemii"

- Wracanie do normalności będzie dużo bardziej ostrożne i potrwa nieco dłużej, niż każdy z nas by chciał - właśnie po to, by nie popełnić takich błędów, jak w poprzednie wakacje. Zresztą teraz sytuacja już jest inna, bo coraz więcej Polaków jest zaszczepionych. Mamy plan na wypadek czwartej fali epidemii- tłumaczy w rozmowie z nami szef KPRM Michał Dworczyk.