Koronawirus w Polsce: Ponad 3,2 tysiąca nowych zakażeń. Zmarło 29 osób

Kwarantanna narodowa jest domowa i zdrowa MEMY. Rząd chce pokonać koronawirusa - internauci komentują kolejny lockdown

Kwarantanna narodowa to kolejne obostrzenia, które rząd wprowadza w związku z pandemią koronawirusa. Mają obowiązywać od 28 grudnia do 17 styczna. Na co nowego należy być przygotowanym? W sylwestra pojawi się m.in. godzina policyjna, zamknięte zostaną galerie handlowe, stoki narciarskie, czy obiekty sportowe z wyłączeniem zawodowego uprawiania sportu. Co na to internauci? Mają memy komentujące nową rzeczywistość i mówią: "rząd po raz trzeci chce pokonać koronawirusa". Obejrzyj najlepsze w galerii zdjęć.