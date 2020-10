Koronawirus w Polsce. Ponad 3 tysiące nowych zakażeń. Zajęte 4 tysiące łóżek w szpitalach. Zmarło 75 osób

- Mimo tego, że od długiego czasu staramy się przekonywać wszystkich, z jakiego typu zagrożeniem mamy do czynienia, to wiele osób je lekceważy – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Ogłaszamy politykę zero tolerancji dla łamania przepisów sanitarnych. W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm – dodał