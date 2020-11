Koronawirus w Polsce. Ponad 27 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 367 osób. Od soboty nowe obostrzenia

Bon dla nauczycieli: 500 zł na zakup "kamerki" i akcesoriów do zdalnej nauki. A rodzice? "Też ponosimy koszty" - grzmią Internauci

Bon dla nauczycieli: 500 złotych otrzymają nauczyciele na przygotowanie się do prowadzenia zdalnych zajęć. Będą mogli wydać go na akcesoria potrzebne do prowadzenia lekcji online - np. kamery. Dodatek zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.