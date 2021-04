Koronawirus w Polsce: Ponad 21 tysięcy zakażonych. Zmarły 682 osoby. Dziś rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 56 lat

NOWE Wirusowe zapalenie wątroby – bezpłatne badania w całej Polsce. Rusza akcja badań na wirusa HCV w 400 punktach w kraju!

Wirus HCV wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C. Infekcja rozwija się niepostrzeżenie i prowadzi z czasem do marskości wątroby i rozwoju raka. Tylko wczesne wykrycie zakażenia daje szanse na wyleczenie WZW C i uniknięcie groźnych powikłań choroby. Tymczasem aż 86 proc. osób nie wie o obecności wirusa w swoim organizmie. Nie czekaj więc, tylko zbadaj się już dziś! W całej Polsce rusza akcja darmowych badań w kierunku HCV.