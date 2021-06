Koronawirus w Polsce: Ponad 130 nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 36 osób. Czekają nas przymusowe szczepienia?

Według ekspertów nowa mutacja ma większą zdolność do transmisji, powoduje dużo poważniejszy przebieg choroby, a także zmniejsza odporność, jaką dają szczepionki na COVID-19. Wiadomo przy tym, że jedynie bardzo wysoki poziom wyszczepienia (80-90 proc.) powstrzyma ekspansję wirusa. Rząd zaniepokojony jest faktem, do tej pory w Polsce akcja szczepień nie objęła nawet połowy populacji, co oznacza ryzyko powrotu do lockdownu i ograniczeń.