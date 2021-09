Koronawirus w Polsce. Ponad 1200 nowych zakażeń. Najwięcej od czterech miesięcy. Czeka nas lockdown? Niedzielski odpowiada

- Rzeczywiście, dziś przekroczyliśmy barierę 1000 zakażeń, dokładnie ponad 1200 przypadków- poinformował w środę rano na antenie Radia Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał także, że zgodnie z prognozą, "na koniec października będzie to ok. 5 tys. zakażeń dziennie". - Ta liczba nie jest taką, by podejmować drastyczne decyzje - stwierdził. - To nie jest jeszcze ten moment, kiedy powinniśmy myśleć o lockdownach - dodał.

W środę, tydzień temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 882 nowych przypadkach koronawirusa. Jednocześnie podano, że tego dnia z powodu COVID-19 zmarło 20 osób.

Obostrzenia covidowe przedłużone do 31 października

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia dotychczasowych restrykcji pojawił się na na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Czeka jeszcze na podpis premiera. Zgodnie z założeniem, obecne restrykcje sanitarne zostaną przedłużone do 31 października b.r.