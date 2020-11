Koronawirus w Polsce: Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 540 osób

Mamy 10 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1166), dolnośląskiego (1035), pomorskiego (979), śląskiego (945), lubelskiego (670), wielkopolskiego (630), łódzkiego (563), podkarpackiego (540), kujawsko-pomorskiego (521),opolskiego (512), małopolskiego (486), warmińsko-mazurskiego (473), zachodniopomorskiego (457), świętokrzyskiego (359), podlaskiego (309), lubuskiego (267). 227 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną) - podał we wtorek resort zdrowia.

Apel powstał w wyniku "nasilającej się w niepokojący sposób drugiej fali epidemii". Z tego powodu prezesi samorządów zawodów medycznych wystosowali apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich mieszczących się w zakresie prerogatyw obu urzędów działań zmierzających do poprawy działania systemu ochrony zdrowia oraz do zapewnienia pracownikom medycznym jak najlepszych warunków świadczenia pacjentom pomocy medycznej- napisano.