Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 104 nowych zakażeniach. Ostatniej doby zmarły 4 osoby

Mamy 104 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (16), lubelskiego (11), mazowieckiego (11), dolnośląskiego (10), wielkopolskiego (9), łódzkiego (8), śląskiego (7), kujawsko-pomorskiego (6), podlaskiego (6), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), lubuskiego (2), podkarpackiego (2), opolskiego (1), świętokrzyskiego (1). 4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej tj. od 60 roku życia zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa" - oświadczył na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.