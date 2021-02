Koronawirus w Polsce. Minister Adam Niedzielski: Zastanawiamy się, jak wprowadzać obostrzenia skutecznie. Decyzja jeszcze nie zapadła

- Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem, w porównaniu z ubiegłym tygodniem jest to duża różnica, co potwierdza, że trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce - mówił w sobotę rano w Radiu ZET minister zdrowia Adam Niedzielski. - Już nie mówimy o jakichś kilkudziesięciu, kilkuset przypadkach więcej, ale o skali przekraczającej tysiąc- dodał.

- Nie będę przesądzał, w którą stronę pójdziemy. Decyzja musi uwzględnić różne perspektywy, nie tylko zdrowotne. To kwestia funkcjonowania gospodarczego i społecznego - powiedział. Zapytany o zamknięcie szkół odpowiedział, że "są na końcu kolejki do zamykania. Dodał jednak, że 8-klasiści i maturzyści do nauki stacjonarnej na pewno nie wrócą na początku marca ale w nie wyklucza, że może się to udać w tym marcu. - Trzeba zadać sobie pytanie, gdzie będzie szczyt 3. fali - tłumaczył.