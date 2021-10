Koronawirus w Polsce: Liczba nowych zakażeń przekroczyła 2 tys. Waldemar Kraska: Wzrost o 70 proc. w ciągu tygodnia

W środę liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem po raz pierwszy tej jesieni przekroczyła 2 tys. Zmarły 33 osoby. - Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza - powiedział Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia.

Wiceminister zaapelował do osób, które do tej pory nie przyjęły szczepionki przeciwko COVID-19, by uczyniły to jak najszybciej. Przypomniał też, że wciąż obowiązuje nakaz używania maseczek oraz zachowywania odpowiedniego dystansu w pomieszczeniach zamkniętych, a także m.in. komunikacji miejskiej.

- Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić, więc apeluję do wszystkich państwa: zaszczepmy się, bo widzimy, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza w tych województwach, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, czyli woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie - mówił Kraska.