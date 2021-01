Koronawirus w Polsce. Jest zmiana w programie szczepień. Najpierw seniorzy powyżej 80., a później powyżej 70. roku życia

- W przypadku osób powyżej 80. roku życia mówimy o śmiertelności rzędu 20 proc., a według niektórych ekspertów - nawet większej. Dlatego na pewno zaczniemy od grupy 80 plus, a następną podgrupą, jeśli można tak powiedzieć, będzie kolejna grupa osób powyżej 70. roku życia. W kolejnych etapach będziemy stopniowo "schodzili" do osób młodszych - ogłosił minister.

Adam Niedzielski dodał, że według rządowych danych, populacja ludzi powyżej 80. roku życia wynosi w Polsce blisko 1,5 miliona osób.

Od kiedy szczepienia grupy pierwszej?

Zgodnie z zapowiedziami, zapisy na szczepienia dla tzw. grupy pierwszej rozpoczną się 15 stycznia, natomiast pierwsze szczepienia ruszą 25 stycznia.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że ustalanie hierarchii podawania szczepień ma na celu osiągnięcie dwóch efektów - zmniejszenie śmiertelności i udrożnienie systemu opieki zdrowotnej. To dlatego w pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby najstarsze, które najgorzej przechodzą koronawirusa i są najbardziej narażone na ryzyko zgonu.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że do poniedziałku liczba zaszczepionych na koronawirusa wyniosła 203 053 osoby, ale w weekend zaszczepiono w Polsce niewiele ponad 4000 osób. To bardzo słaby wynik, a jeśli tempo utrzymałoby się na takim poziomie, osiągnięcie odporności stadnej zajęłoby w Polsce kilka lat. Rząd twierdzi, że spadek liczby zaszczepionych osób w weekend to wina szpitali.