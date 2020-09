Koronawirus w Polsce i na świecie. Aktualne mapy - wrzesień 2020. Powiaty, miasta, państwa. Ile osób zachorowało? Statystyki na żywo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Polaków o unikanie wszelkich podróży zagranicznych. Od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców. Do kraju mogą wrócić wszyscy polscy obywatele, po powrocie muszą jednak poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Informacje dla podróżujących

W wypadku decyzji o wyjeździe MSZ zaleca stosowanie się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz monitorowanie komunikatów Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Należy przede wszystkim unikać dużych zgromadzeń ludzi, a w szczególności targów, na których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki. Bezwzględnie zakazane jest kontaktowanie się z osobami, co do których mamy pewność, że są zarażone koronawirusem oraz z osobami chorymi, przejawiającymi niepokojące objawy związane z układem oddechowym. Do tego należy przestrzegać zasad higieny osobistej, polegających na częstym i dokładnym myciem rąk z wykorzystaniem mydła lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu.