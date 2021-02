Koronawirus w Polsce. Dziś rusza kolejna tura zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

Rusza kolejna tura rejestracji na szczepienia dla nauczycieli. Od dzisiaj rejestrować się mogą pozostałe grupy nauczycieli, którzy nie mogli w pierwszej turze, nauczyciele do 65 roku życia oraz nauczyciele akademiccy. Tura zakończy się 18 lutego. Wszyscy nauczyciele mają zostać zaszczepieni produktem firmy AstraZeneca.

Od godziny 8:00 zarejestrować się na szczepienia mogą: nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

Osoby urodzone przed rokiem 1956 muszą jeszcze poczekać na termin rejestracji dla swojej grupy.