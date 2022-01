Koronawirus w Polsce. Dr Michał Sutkowski: Efekt skali nastąpi. Piąta fala może zablokować służbę zdrowia Małgorzata Puzyr

Koronawirus w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Fot. Iwona Burdzanowska / Polska Press

Po godzinie pracy w poniedziałek w przychodni powiedziałem swoim współpracownikom, że się zaczęło. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 70 proc. pacjentów, którzy się zgłaszają, to są pacjenci z infekcjami, z tego 70 proc. to pacjenci covidowi. Prędzej czy później efekt skali nastąpi - mówi w rozmowie z portalem polskatimes.pl prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - Piąta fala może zablokować służbę zdrowia - dodaje.