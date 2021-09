Koronawirus w Polsce. Czy będzie kolejny lockdown? Prof. Andrzej Horban o nadchodzącej czwartej fali pandemii

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej profesor Andrzej Horban pytany był w czwartek na antenie TVN24 o nadchodzącą czwartą falę koronawirusa.

Profesor odpowiedział, że nie ma szans, by czwarta fala ominęła Polskę. - Natomiast to, że nie będzie tak straszna, jak była zwłaszcza na wiosnę, to oczywiście istnieje bardzo duża szansa. Dlatego że jesteśmy szczepieni jednak i że część osób przechorował – podkreślił.

Został zapytany także o skalę tej fali, między innymi ilość zakażeń dziennie, jednak Horban zaznaczał, że ciężko jest przewidzieć konkretne liczby.