Koronawirus w Polsce. Czerwona strefa - jakie obostrzenia obowiązują w czerwonych strefach? Czym różni się czerwona strefa od żółtej?

Obostrzenia obowiązujące w czerwonej strefie są dużo bardziej rygorystyczne niż w strefie żółtej. Dotyczą one niemalże wszystkich branż i sfer życia. Zwłaszcza tych, wokół których gromadzą się tłumy ludzi, co może skutkować powstaniem nowych ognisk koronawirusa i przyczynić się do jeszcze większych wzrostów zakażeń. Na stronach rządowych można znaleźć szczegółowe wytyczne odnośnie żółtych i czerwonych stref.

Organizacja kongresów i targów

Tutaj sprawa jest jasna, klarowna i nie budząca żadnych wątpliwości - organizowanie tego typu wydarzeń w czerwonej strefie jest absolutnie zakazane.

Wydarzenia kulturalne

Eventy kulturalno-rozrywkowe mogą odbywać się na terenie czerwonych stref, są one jedna obarczone kilkoma obostrzeniami. Mianowicie, jeśli impreza odbywa się w klubach muzycznych, salach widowiskowo-sportowych oraz amfiteatrach i muszlach koncertowych, to organizatorzy muszą zadbać o to, by widzowie mieli zasłonięte usta i nos. Dodatkowo udostępnionych może być co czwarte miejsce na widowni (ale nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc). Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, publika musi zachować 1,5-metrowych odstęp.