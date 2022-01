Koronawirus w Polsce. Andrusiewicz mówi, że Epidemia nabiera tempa. Podał liczby

W ciągu ostatnich dni w Polsce padają kolejne rekordy zakażeń – nie tylko piątej fali, ale też od samego początku pandemii. Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że badania potwierdziły 53 420 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. To najwyższy dzienny wynik zakażeń od początku.

- Porównując tydzień do tygodnia, mamy teraz wzrosty na poziomie już 111 proc. Dzisiejszy wynik to na pewno nie jest koniec tendencji wzrostowej - stwierdził Wojciech Andrusiewicz na briefingu prasowym. Dodał, że w czwartek ta liczba zakażeń może być nawet większa lub porównywalna do środowej.