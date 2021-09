Koronawirus w Polsce: Adam Niedzielski przedstawił prognozę na jesień. "We wrześniu tysiąc zakażeń dziennie, w październiku pięć razy tyle"

Adam Niedzielski wskazał, że czwarta fala koronawirusa jest pewna, a systematyczny wzrost zakażeń nastąpi już pod koniec września. - Prognozujemy na tę chwilę, że pod koniec września ta liczba może osiągnąć już tysiąc zakażeń dziennie. Prognozowanie jest obciążone dużym ryzykiem. Październik ma tę liczbę jeszcze większą, bo pojawią się efekty powrotu do szkół i pracy, zwiększonej mobilności społecznej. Prognozujemy, że koniec października może oznaczać liczbę zakażeń nawet pięć tysięcy dziennie – mówił.

Minister dodał, że ze względu na to, iż jesteśmy w dużym procencie populacji zabezpieczeni, może to przyczynić się „przede wszystkim do tego, że będziemy mieli mniej hospitalizacji, nawet jeśli liczba zakażeń będzie stosunkowo większa".