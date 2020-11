Koronawirus w Polsce: 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane. Kto może skorzystać? Co można kupić? Jak dostać pieniądze?

Do kiedy mogę złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć najpóźniej do 7 grudnia br.

Czy jeśli pracuję w kilku szkołach, to mogę złożyć kilka wniosków? Nie. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć u dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. Jeżeli w tych placówkach zatrudnienie jest w równym wymiarze, to wniosek należy złożyć tam, gdzie wcześniej zawarto umowę.

Czy zwykły paragon wystarczy do rozliczenia? Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to na wzorze wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Jak będzie wyglądać procedura składania wniosków?

Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora placówki, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej). Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.

Czy w ramach zakupów mogę dofinansować koszty zakupu smartfona czy koszty internetu?

Tak. W ramach programu będzie można przedłożyć dowód zakupu smartfona, jak i zrefundować koszty zakupu usługi dostępu do internetu. Szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów zakupu znajduje się na stronie ministerstwa.

Czy sprzęt kupiony w marcu lub w kwietniu może być zrefundowany?

Nie. Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.