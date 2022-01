Koronawirus w Paris Saint-Germain. Leo Messi wśród zakażonych

Oświadczenie klubu

W krótkim oświadczeniu na stronie klubu PSG podano, że "aktualizacja medyczna na tę niedzielę, 2 stycznia, dotyczy Leo Messiego, Juana Bernata, Sergio Rico, Nathana Bitumazali i Neymara Jr.".

"Czterech pozytywnych graczy dla Covid-19 to Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico i Nathan Bitumazala. Obecnie odbywają izolację i podlegają odpowiedniemu protokołowi zdrowotnem" - czytamy w komunikacie.

"Neymar JR będzie kontynuował swój powrót do zdrowia w Brazylii do 9 stycznia wraz z członkami personelu medycznego i wykonawczego Paris Saint-Germain. Jego powrót do treningu jest nadal oczekiwany za około 3 tygodnie" - przekazno.