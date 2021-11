Koronawirus w Niemczech. Bawaria: Kolejny stan klęski żywiołowej, inne landy też zalewa fala zakażeń Covid

Dlatego konsulat Polski w Monachium ostrzega przed podróżami do Bawarii. Stan wyjątkowy był również odpowiedzią na coraz bardziej przepełnione oddziały intensywnej terapii w szpitalach. Ma on umożliwić lepszą koordynację między służbami ratunkowymi, szpitalami i władzami.

Bawaria po raz kolejny doświadcza takiej reakcji, poprzednio stan klęski żywiołowej z powodu Covid ogłoszono 9 grudnia 2020 roku i zniesiono dopiero 4 czerwca tego roku.

Sytuacja jest coraz trudniejsza w całych Niemczech, dlatego kanclerz Angela Merkel wzywa do pilnego spotkania z premierami landów, bo przybywa zakażeń koronawirusem. W środę zarejestrowano prawie 40 tys. przypadków koronawirusa.

Wirus rozprzestrzenia się dramatycznie, mówi rzecznik rządu Steffen Seibert w Berlinie, dodając, że wymagana jest szybka i ujednolicona reakcja, a minister zdrowia Jens Spahn, powtórzył wezwanie Merkel do takiego spotkania, by omówić jednolite podejście we wszystkich landach, jeśli chodzi o udział w masowych imprezach i obecność w miejscach publicznych. Nie chodzi o to, czy spotkanie się odbędzie, ale kiedy, powiedział Seibert, cytując Merkel.