Koronawirus w Europie. Statystyki na 9.01.2022 dla poszczególnych krajów. Ile osób zmarło? Ile zachorowań potwierdzono? Najnowsze dane

Epidemia COVID-19: skąd bierzemy statystyki?

Nasze dane liczbowe pochodzą ze zbioru COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Dane są wprowadzane około godziny 14, stąd liczby mogą się różnić od tych przekazywanych w konferencjach prasowych Ministerstwa Zdrowia.