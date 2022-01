Koronawirus w Europie. Państwa wprowadzają restrykcje w związku z omikronem. We Francji przyjęto ustawę o paszporcie szczepionkowym

W Europie padają kolejne rekordy dziennych zakażeń koronawirusem. W związku z tym państwa wprowadzają restrykcje dla osób niezaszczepionych, by zachęcić obywateli do szczepień. Jak podkreślają eksperci, szczepienia są konieczne, by powstrzymać kolejne fale pandemii.

Przykładem państwa, w którym podjęto takie kroki, jest Francja. To tam w czwartek rano Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę wprowadzającą paszport szczepionkowy. Ustawa została przyjęta 214 głosami. 93 członków niższej izby parlamentu było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu

Zgodnie z nową ustawą osoby w wieku powyżej 12 lat będą musiały przedstawić dowód szczepień, aby móc wejść do restauracji, barów czy korzystać z międzyregionalnego transportu publicznego. Od 16. roku życia paszport szczepionkowy będzie obowiązkowy dla chętnych do skorzystania z wycieczek szkolnych oraz zajęć okołoszkolnych i pozaszkolnych.