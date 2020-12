Koronawirus w Chinach. Raport CNN: Chiny nie zdawały sobie sprawy z rozmiarów katastrofy. Zbagatelizowały na początku pandemię

Dokumenty przekazane przez demaskatora stacji CNN ukazują bezradność chińskich władz w początkowej fazie pandemii koronawirusa.

Na początku pandemii koronawirusa władze regionalne Chin zbagatelizowały problem. Tak twierdzi amerykańska stacja CNN, powołując się na dokumenty, które przedostały się z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan.

Dokumenty przekazał CNN demaskator, który zażądał anonimowości. Mówił, że pracuje w chińskim systemie opieki zdrowotnej i

jest patriotą zmotywowanym do ujawnienia prawdy, która została ocenzurowana i uhonorowania kolegów, którzy w tej sprawie też się wypowiadali. Dokumenty sprawdziło sześciu niezależnych ekspertów, którzy zbadali ich prawdziwość w imieniu CNN. Jeden z nich mający powiązania z Chinami informował, że widział niektóre raporty podczas poufnych badań na początku roku. Chodzi o 117 stron dokumentów, które są najbardziej znaczącym wyciekiem z Chin od początku pandemii i po raz pierwszy mamy wgląd w to, co lokalne władze wiedziały o zarazie i kiedy.

W raporcie oznaczonym „dokument wewnętrzny, proszę zachować poufność”, lokalne władze ds. Zdrowia prowincji Hubei, w której wykryto wirusa po raz pierwszy, informują np. o 5918 nowo wykrytych przypadków 10 lutego, ponad dwukrotnie więcej niż oficjalna liczba potwierdzonych przypadków. Ta większa liczba nie została ujawniona w tamtym czasie, bo chiński system wydawał się w pierwszych tygodniach pandemii, bagatelizować powagę sytuacji. Rząd chiński konsekwentnie odrzucał oskarżenia USA i innych zachodnich rządów, że celowo ukrywał informacje dotyczące wirusa, utrzymując, że działał cały czas jawnie.

Choć dokumenty nie dostarczają dowodów na celową próbę zaciemnienia obrazu zagrożeń, ujawniają liczne niespójności w tym, co według władz miało się wydarzyć i co zostało ujawnione opinii publicznej. Dokumenty obejmują niepełny okres od października 2019 do kwietnia tego roku i ujawniają nieelastyczny system opieki zdrowotnej, ograniczony odgórną biurokracją i sztywnymi procedurami, które nie były przygotowane do radzenia sobie z nadchodzącym kryzysem.

W kilku krytycznych momentach we wczesnej fazie pandemii dokumenty wskazują na wyraźne błędy. Mowa m. in. o powolności, z jaką diagnozowano pacjentów. Nawet gdy władze Hubei przedstawiły opinii publicznej sposób postępowania z początku epidemii jako skuteczny i przejrzysty, dokumenty pokazują, że lokalni urzędnicy służby zdrowia polegali na błędnych testach i mechanizmach raportowania.

Jeden z dokumentów z początku marca mówi, że średni czas między wystąpieniem objawów zakażenia a potwierdzeniem diagnozy wynosił 23,3 dnia, co według ekspertów CNN utrudniło monitorowanie i zwalczanie choroby. Chiny stanowczo broniły sposobu radzenia sobie z epidemią. Na konferencji 7 czerwca opublikowano Białą Księgę, w której mówi się, że rząd publikował informacje związane z epidemią w „terminowy, otwarty i przejrzysty sposób”. Dokładając wszelkich starań, aby powstrzymać wirusa, Chiny działały również z głębokim poczuciem odpowiedzialności wobec ludzkości, jej mieszkańców i społeczności międzynarodowej. - Popełnili wiele błędów biurokratycznych i motywowanych politycznie – CNN cytuje opinię Yanzhong Huanga, specjalisty ds. zdrowia w amerykańskim think tanku Council on Foreign Relations. CNN skontaktowało się z chińskim MSZ i Narodową Komisją Zdrowia, a także Komisją Zdrowia Hubei, która nadzoruje miejscowe CDC, by skomentowano ustalenia ujawnione w dokumentach. Odpowiedzi nie było.

